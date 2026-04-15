Львов резко "переключится" на летнюю погоду до +25, но при этом будут идти дожди: прогноз на месяц

Сначала во Львове будут царить холод и дожди, однако впоследствии наступит резкое улучшение погоды, которое всё равно не обойдётся без осадков

Во Львове в ближайшие недели погода будет оставаться нестабильной — с дождями, прохладой днем и ночью. Впрочем, уже в начале мая синоптики прогнозируют резкое потепление до +25 °C.

Когда именно ждать потепления и надолго ли оно задержится в городе, спрогнозировали в "Meteo". Подробнее о погоде написал "Телеграф".

В начале последней декады апреля во Львове будет довольно прохладно. Дневная температура будет колебаться от +8 до +13 градусов, а ночью может опускаться до +1…6 градусов. Кроме того, синоптики предупреждают о вероятных осадках 23–25 и 27–28 апреля.

Позже, с 29 апреля по 1 мая, погода в городе почти не изменится — будет влажно, облачно и до +15 градусов днем и +7 — ночью.

Когда придет "настоящее лето"

По предварительным прогнозам, ощутимое летнее тепло во Львове следует ожидать уже в начале мая. В это время температура может впервые подняться до +25 °C. Уже в воскресенье, 3 мая, воздух может прогреться до +17 градусов днем и +7 градусов ночью. На следующий день станет еще теплее, а во вторник, 5 мая, ожидается летняя погода. Хотя весь этот период будет дождь.

Надолго ли задержится тепло

Первые "летние" дни в начале мая, скорее всего, не будут кратковременными. Со среды, 6 мая, и до вторника, 12 мая, в городе сохранится летняя теплота — до +24 днём и +15 градусов ночью. Однако местами всё ещё будут идти дожди.

Когда ждать летнее тепло львовянам.

