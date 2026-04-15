Рус

Вже скоро у Дніпрі температура підскочить до +25 градусів: відома приблизна дата

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Дніпрянам можна буде діставати літній одяг наприкінці місяця. Фото Колаж "Телеграфу"

Однак перед помітним і різким потеплінням наприкінці квітня в місті очікуються дощі

У Дніпрі найближчими днями збережеться типова весняна погода з помірним теплом і періодичними дощами. Водночас уже наприкінці квітня синоптики прогнозують різке підвищення температури — до по-справжньому літніх показників.

Коли саме у місті потеплішає до +25 С° і чого чекати до цього, спрогнозували у "Meteo". Детальніше про погоду написав "Телеграф".

Середина квітня у Дніпрі пройде без різких стрибків температури. Вдень повітря прогріватиметься в середньому до +15…+17 С°, а вночі опускатиметься до +6…+10 С°.

З 22 по 25 квітня у місті очікуються дощі та несуттєве похолодання. Місцями стовпчики термометрів опустяться до мінімальних +11 градусів вдень та до +6 градусів вночі.

Коли прийде справжнє тепло до +25 С°

За попередніми прогнозами, різке потепління у Дніпрі очікується приблизно з 26 по 28 квітня. Саме в ці дні температура вперше досягне +25 С° і вище, а окремі дні можуть принести навіть до 26 градусів тепла.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Україну накриє різке похолодання з нічними "мінусами".

Теги:
#Погода #Дніпро #Прогноз погоди