Як знизити витрати пального до 40%. Три прості кроки

Норми витрат залежать від багатьох чинників

Ціни на бензин в Україні зростають, тому економія палива стає ще більш актуальною. Прості дії можуть суттєво зменшити споживання.

Перевірені способи зменшити витрати на пальне пропонує сайт "Автостейт". Перш за все треба перевірити справність роботи всіх систем автомобіля, бо несправності можуть стати причиною відчутного збільшення витрат бензину чи дизелю.

Закрийте вікна та зніміть з машини зайве

Простими словами, чим більше машина схожа на шматок мила, тим менше в неї коефіцієнт аеродинамічного опору та відповідно витрати пального. Звичайно, змінити форму автівки неможливо, однак деякі моменти можуть збільшувати цей показник.

Як елементи машини впливають на збільшення коефіцієнт аеродинамічного опору:

багажник на даху – 10%

відкриті вікна – 5%

відкритий люк – 3%

антена – 2%

дефлектор – 3%

Отже, закриті вікна та відсутність зайвих елементів зменшують витрату пального.

Знизьте вагу автомобіля

Чим менше маса – тим менше витрата палива. Часто у багажнику накопичуються речі, які насправді не потрібні. Для економії бензину все непотрібне з машини краще прибрати.

Обирайте економний стиль водіння

За даними німецької ради безпеки руху, правильний стиль водіння може заощадити водію близько 25% палива. Є кілька моментів, на які варто звернути увагу.

Економний стиль водіння передбачає:

оптимальний вибір швидкості

плавні гальмування і розгони

Крім того, необхідно правильно оцінювати обстановку на дорозі та роботу світлофорів. Чим менше ви використовуєте гальмо, тим менше буде витрачено палива.

Яку економію пального дасть одночасне використання цих порад

Ці способи працюють у комплексі. За оцінками штучного інтелекту gemini, якщо прибрати багажник з даху, закрити вікна, викинути зайве з багажника та перейти на розумний стиль водіння, можна знизити витрати пального на 30–40%.

Як знизити витрати пального. Інфографіка згенерована ШІ

