Сжирает почти все. Рыбак показал необычного хищника (видео)
Этот вид привезли из Северной Америки как аквариумную рыбу
Украинский рыбак показал необычную рыбу, которую ему удалось поймать в водоеме. Оказалось, что это был солнечный окунь, которого считают большим вредителем.
О своем необычном улове Евгений Свердленко рассказал в Facebook. По его словам, поймать окуня удалось довольно легко, однако его облик впечатляет.
Впрочем, многие пользователи в сети отметили, что этот вид рыбы вредит водоемам, ведь хищник быстро размножается и вредит другим видам. По словам ихтиолога Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины Юлии Куцоконь, солнечного окуня называют "мусорной рыбой". Он быстро размножается, поедает икру других рыб и может вредить рыбному хозяйству.
"У этих видов (инвазионных, — ред.) еще есть такая особенность, что они все имеют порционный нерест, неприхотливые к условиям, могут выдерживать широкий диапазон температуры, особенно это касается ротаня-головешки", — пояснила специалист.
Под видео рыбаки пользователи отмечали:
- Солнечный окунь выедает все подряд. Это очень плохая рыба, вся икра, все мальки. Вообще поймал и выбрось только не в воду.
- В настоящее время этот окунь ловится редко, но в 90-х его было "море" на прудах, что нашей реке Южный Буг.
- В том году, Днепр.
Для справки
Солнечный окунь или солнечная рыба – это род пресноводных рыб. Окунь достигает 41 см длины, но большинство имеют размеры 10-20 см. Широко распространены в реках и озерах США и Канады. Солнечный обычный окунь был завезен в Европу из Северной Америки как аквариумная рыба в конце XIX в. Уже в первой половине ХХ ст. он встречался во многих водоемах на юге Украины. Сейчас из-за потепления наблюдается его движение в более северные регионы, в частности, обнаружена популяция на Киевщине.
