Сжирает почти все. Рыбак показал необычного хищника (видео)

Этот вид привезли из Северной Америки как аквариумную рыбу

Украинский рыбак показал необычную рыбу, которую ему удалось поймать в водоеме. Оказалось, что это был солнечный окунь, которого считают большим вредителем.

О своем необычном улове Евгений Свердленко рассказал в Facebook. По его словам, поймать окуня удалось довольно легко, однако его облик впечатляет.

Впрочем, многие пользователи в сети отметили, что этот вид рыбы вредит водоемам, ведь хищник быстро размножается и вредит другим видам. По словам ихтиолога Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины Юлии Куцоконь, солнечного окуня называют "мусорной рыбой". Он быстро размножается, поедает икру других рыб и может вредить рыбному хозяйству.

Солнечный окунь

"У этих видов (инвазионных, — ред.) еще есть такая особенность, что они все имеют порционный нерест, неприхотливые к условиям, могут выдерживать широкий диапазон температуры, особенно это касается ротаня-головешки", — пояснила специалист.

Под видео рыбаки пользователи отмечали:

Солнечный окунь выедает все подряд. Это очень плохая рыба, вся икра, все мальки. Вообще поймал и выбрось только не в воду.

В настоящее время этот окунь ловится редко, но в 90-х его было "море" на прудах, что нашей реке Южный Буг.

В том году, Днепр.

Для справки

Солнечный окунь или солнечная рыба – это род пресноводных рыб. Окунь достигает 41 см длины, но большинство имеют размеры 10-20 см. Широко распространены в реках и озерах США и Канады. Солнечный обычный окунь был завезен в Европу из Северной Америки как аквариумная рыба в конце XIX в. Уже в первой половине ХХ ст. он встречался во многих водоемах на юге Украины. Сейчас из-за потепления наблюдается его движение в более северные регионы, в частности, обнаружена популяция на Киевщине.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что рыбак выловил настоящего "монстра" в Днепре.