В Україні є своя Пізанська вежа. Де її можна побачити (карта)

Висота будівлі сягає понад 96 м

Чимало українців не знають, що в Києві є своя "Пізанська вежа". Архітектурна споруда, яка через помилку в проєктуванні, нахилилась.

"Телеграф" розповість, де можна побачити цю споруду. Зауважимо, на архітектора українською "Пізанської вежі" навіть подавали до суду.

В Україні Пізанською вежею називають Велику лаврську дзвіницю (або просто Велику дзвіницю) в Києві. Ця дзвіниця Києво-Печерської лаври, одна з найвищих будівель Києва. Її побудували у ХVІІІ столітті.

Нахил дзвіниці не такий великий, як в італійської пам'ятки, всього 60,3 см на противагу 5,3 м Пізанської вежі. Але навіть ці 60 см стали приводом для гучного скандалу. Адже основною причиною стало нерівномірне осідання ґрунту під дзвіницею. Перші ознаки з'явились ще на етапі будівництва. Тоді у в 1740 році було порушено справу проти німецького архітектора, автора проєкту, Йогана-Ґоттфріда Шеделя. Його звинуватили у неправильному плануванні.

Лише у 1987 році архітектори визначили точне відхилення, яке склало 60,3 см. Такий нахил відносно висоти в 96 м не загрожує падінню, однак відхилення можна помітити неозброєним оком. Наразі дзвіницю залишили такою, як вона є без будь-яких змін.

