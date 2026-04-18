В Украине есть своя Пизанская башня. Где ее можно увидеть (карта)

Высота здания достигает более 96 м

Многие украинцы не знают, что в Киеве есть своя "Пизанская башня". Архитектурное сооружение, которое из-за ошибки в проектировании, наклонилось.

"Телеграф" расскажет, где можно увидеть это сооружение. Заметим, что на архитектора украинской "Пизанской башни" даже подавали в суд.

В Украине Пизанской башней называют Большую лаврскую колокольню (или просто Большую колокольню) в Киеве. Эта колокольня Киево-Печерской лавры, одно из самых высоких зданий Киева. Ее построили в ХVІІІ веке.

Наклон колокольни не такой большой, как у итальянской достопримечательности, всего 60,3 см в противовес 5,3 м Пизанской башни. Но даже эти 60 см послужили поводом для громкого скандала. Ведь основной причиной стало неравномерное оседание почвы под колокольней. Первые признаки появились на этапе строительства. Тогда в 1740 году было возбуждено дело против немецкого архитектора, автора проекта, Иоганна-Готфрида Шеделя. Его обвинили в неправильном планировании.

Лишь в 1987 году архитекторы определили точное отклонение, составившее 60,3 см. Такой наклон относительно высоты в 96 м не угрожает падению, однако отклонение можно заметить невооруженным глазом. В настоящее время колокольню оставили такой, как она есть без каких-либо изменений.

