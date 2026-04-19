Заморозки вже близько: синоптики назвали дні, коли Львів "підмерзне" до -1

Температура біля 0 триматиметься майже тиждень

Після відносно теплої погоди львів’янам варто готуватися до різкого зниження температури та нічних заморозків. Найхолодніше у цей період буде наприкінці наступного тижня, 24-25 квітня.

Чи встигне місто прогрітися сонячним світлом, наскільки знизиться температура повітря та коли вже варто діставати теплі речі, спрогнозували у "Мета.Погода". "Телеграф" детальніше написав цей прогноз.

У неділю, 19 квітня, температура ще триматиметься на рівні +15…+5 °C без опадів, однак уже з понеділка, 20 квітня, ситуація зміниться — похолодає до +8…+4 °C і підуть дощі. У вівторок та середу, 21-22 квітня, денна температура не перевищуватиме +8…+10 °C, а вночі знизиться до +1…0 °C.

Найбільш відчутне похолодання прийде наприкінці тижня. У четвер і п’ятницю, 23-24 квітня, температура опуститься до +8…+5 °C вдень, а вночі можливі заморозки до -1 °C. Синоптики попереджають про підвищену вологість та дощі, що посилюватиме відчуття холоду. У суботу, 25 квітня, суттєвого потепління не очікується — близько +7 °C вдень і до 0 °C вночі.

Коли прогнозуються заморозки у Львові. Фото: "Погода.Мета"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що "бабине літо" може бути не тільки восени. Кліматологиня Віра Балабух пояснила, коли чекати на температурні коливання.