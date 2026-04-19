Заморозки уже близко: синоптики назвали дни, когда Львов "подмерзнет" до -1

Температура около 0 будет держаться почти неделю

После относительно теплой погоды львовянам следует готовиться к резкому понижению температуры и ночным заморозкам. Холоднее всего в этот период будет в конце следующей недели, 24-25 апреля.

Успеет ли город прогреться солнечным светом, насколько снизится температура воздуха и когда уже стоит доставать теплые вещи, спрогнозировали в "Мета.Погода". Телеграф подробнее написал этот прогноз.

В воскресенье, 19 апреля, температура будет еще держаться на уровне +15…+5 °C без осадков, однако уже с понедельника, 20 апреля, ситуация изменится — похолодает до +8…+4 °C и пойдут дожди. Во вторник и среду, 21-22 апреля, дневная температура не будет превышать +8…+10 °C, а ночью снизится до +1…0 °C.

Наиболее ощутимое похолодание придет в конце недели. В четверг и пятницу, 23-24 апреля, температура опустится до +8…+5 °C днем, а ночью возможны заморозки до -1 °C. Синоптики предупреждают о повышенной влажности и дождях, что будет усиливать чувство холода. В субботу, 25 апреля, существенного потепления не ожидается — около +7 ° C днем и до 0 ° C ночью.

Когда прогнозируются морозы во Львове. Фото: "Погода.Мета"

