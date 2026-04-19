Дніпро готується до погодного стрибка: коли в місті прогнозують похолодання та очікуються дощі

Марина Бондаренко
Автор
Тепло ще повернеться, але поки що варто одягатися тепліше та не забувати про парасольки
Тепло ще повернеться, але поки що варто одягатися тепліше та не забувати про парасольки. Фото Колаж "Телеграфу"

Опади у місті передбачаються майже щодня

У Дніпрі найближчими днями очікується зміна погоди — після відносно теплої погоди температура поступово знизиться, йтимуть дощі. Похолодання буде нетривалим, але відчутним, і торкнеться майже всього наступного тижня.

Температура вдень мінімально може опуститись до +7 градусів, а вночі — 3 градусів. Прогноз дали у "Погода33".

У неділю, 19 квітня, у місті ще збережеться комфортна весняна погода. Вдень повітря прогріється до +15 °C, вночі температура становила близько +9 °C. Можливі короткочасні дощі.

З понеділка, 20 квітня, стане відчутно прохолодніше. Денна температура знизиться до +12 °C, уночі очікується +3…+4 °C. Опади малоймовірні. А найпомітніше похолодання прогнозується у вівторок, 21 квітня. Вночі температура опуститься до близько +4 °C, а вдень не перевищуватиме +7 °C. Протягом доби очікуються дощі.

У середу-суботу, 22-25 квітня, прохолода збережеться. Вдень повітря прогріється до +10…13 °C, вночі температура може знизитися до +3 °C. Опади передбачаються 23-25 квітня.

За попередніми прогнозами, вже 26-27 квітня у місті знову потеплішає до близько +15 °C. Опади очікуються тільки ввечері понеділка.

Якою буде погода у Дніпрі 19-27 квітня 2026
Коли похолодає у Дніпрі. Фото: "Погода33"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, чи варто українцям очікувати спеки до +40 градусів цього літа. Свій прогноз надала кандидат географічних наук Віра Балабух.

