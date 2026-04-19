Дніпро готується до погодного стрибка: коли в місті прогнозують похолодання та очікуються дощі

Опади у місті передбачаються майже щодня

У Дніпрі найближчими днями очікується зміна погоди — після відносно теплої погоди температура поступово знизиться, йтимуть дощі. Похолодання буде нетривалим, але відчутним, і торкнеться майже всього наступного тижня.

Температура вдень мінімально може опуститись до +7 градусів, а вночі — 3 градусів. Прогноз дали у "Погода33".

У неділю, 19 квітня, у місті ще збережеться комфортна весняна погода. Вдень повітря прогріється до +15 °C, вночі температура становила близько +9 °C. Можливі короткочасні дощі.

З понеділка, 20 квітня, стане відчутно прохолодніше. Денна температура знизиться до +12 °C, уночі очікується +3…+4 °C. Опади малоймовірні. А найпомітніше похолодання прогнозується у вівторок, 21 квітня. Вночі температура опуститься до близько +4 °C, а вдень не перевищуватиме +7 °C. Протягом доби очікуються дощі.

У середу-суботу, 22-25 квітня, прохолода збережеться. Вдень повітря прогріється до +10…13 °C, вночі температура може знизитися до +3 °C. Опади передбачаються 23-25 квітня.

За попередніми прогнозами, вже 26-27 квітня у місті знову потеплішає до близько +15 °C. Опади очікуються тільки ввечері понеділка.

Коли похолодає у Дніпрі. Фото: "Погода33"

