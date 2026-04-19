Днепр готовится к погодному прыжку: когда в городе прогнозируют похолодание и ожидаются дожди

Осадки в городе предполагаются почти каждый день

В Днепре в ближайшие дни ожидается смена погоды — после относительно теплой погоды температура постепенно снизится, будут идти дожди. Похолодание будет кратковременным, но ощутимым, и продлится почти всю следующую неделю.

Температура днем минимально может опуститься до +7 градусов, а ночью – 3 градуса. Прогноз дали в "Погода33".

В воскресенье, 19 апреля, в городе еще сохранится комфортная весенняя погода. Днем воздух прогреется до +15 °C, ночью температура составляла около +9 °C. Возможны кратковременные дожди.

С понедельника, 20 апреля, станет ощутимо прохладнее. Днем температура снизится до +12 °C, ночью ожидается +3…+4 °C. Осадки маловероятны. А самое заметное похолодание прогнозируется во вторник, 21 апреля. Ночью температура опустится до +4 °C, а днем не будет превышать +7 °C. В течение суток ожидаются дожди.

В среду-субботу, 22-25 апреля, прохлада сохранится. Днем воздух прогреется до +10…13 °C, ночью температура может снизиться до +3 °C. Осадки предполагаются 23-25 апреля.

По предварительным прогнозам, уже 26-27 апреля в городе снова потеплеет до +15 °C. Осадки ожидаются вечером понедельника.

Когда похолодает в Днепре.

