Як не залишитися без абрикосів: 4 критичні хвороби та схема боротьби з ними

Є відразу 4 захворювання, але з ними можна впоратися, якщо знати правильну схему обробки дерев

Абрикос дуже популярний в Україні. І хоча ця культура досить південна, проте виростити її цілком реально, якщо знати, коли і чим обробляти плодові дерева.

Перелічимо чотири хвороби, від яких найчастіше страждають абрикоси. Також зазначимо терміни, коли найкраще обробляти саме від цих захворювань плюс підкажемо препарати захисту за рівнем ефективності.

Чим сиріша погода стоїть під час цвітіння абрикоса, тим більше потрібно зусиль щодо захисту його від хвороб

Моніліоз первинний чи моніліальний опік

Це грибкове захворювання, від якого найчастіше гине абрикос (до речі, і персик теж). Коли краще обробляти абрикоси, щоб захистити від моніліозу: починаємо обробки у фазі рожевого бутона . Якщо стоїть сира погода і є ризик розвитку патогенів, повторити обприскування у фазі попкорну та/або під час повного цвітіння . Плюс може знадобитися обробка за 1-3 тижні до дозрівання плодів. Максимум 3 обробки.

Препарати від моніліозу з максимальною ефективністю: Хорус+Скор; Скеля, Альтерно, Луна Сенсейшн, Мерівон, Ревіскай, Белліс (Сігнум), Луна Експірієнс, Серкадіс Плюс, Міравіс Дуо, Фонтеліс, Натіво, Квадріс Топ, Світч, Топсін-М, Ютака, Ямато, Кросбі, Абруста, Ревіона.

Хорошу ефективність від моніліозу демонструють Принцип, Камелот, Флінт Стар, Тельдор та Хорус. Середня ефективність у Квадріса та Ретенго.

Користь близько нуля від моніліозу на абрикосі у препаратів, що містять мідь.

Коли і чим обробляти абрикос - детальна інфографіка

Зелена плодова гнилизна

Це грибкове захворювання, у процесі якого зав’язь заражається патогенами, коричневіє, засихає та опадає.

Оптимальний час для обробки – під час повного цвітіння. Особливо необхідно обробляти абрикос від гнилі, якщо стоїть волога погода.

Найкращі препарати для захисту від цієї хвороби: Абруста, Фонтеліс, Хорус+Скор, Топсін-М, Ютака, Ямато. Хорошу ефективність має: Тельдор, Скала, Флінт Стар, Луна Сенсейшн, Мерівон, Белліс (Сігнум), Серкадіс Плюс, Ревіскай, Кросбі, Хорус, Світч, Ровраль.

Клястероспоріоз або дірчаста плямистість абрикосу

Знайоме багатьом захворювання, яке можна впізнати за коричневими дірками на листі. Найкращий час обробки абрикоса від клястероспоріозу – після цвітіння, до моменту затвердіння кісточки. Значно менш ефективними виходять обробки під час спокою або під час повного цвітіння.

Чим обробити абрикос від клястероспоріозу? Найдієвіші препарати – Луна Сенсейшн, Мерівон, Белліс (Сігнум), Ревіскай, Серкадіс Плюс, Абруста, Фонтелііс, а також дитіокарбамати (Полірам, Манзат, Цілитель та ін.)

Клястероспоріоз або дірчаста плямистість на абрикосі. Фото: agrostory.com

Борошниста роса

Впізнається по білому борошнистому нальоту на пагонах та плодах. Щоб подолати це захворювання, слід обробляти абрикос під час повного цвітіння до затвердіння кісточки. Якщо в минулих роках була проблема з борошнистою росою, краще зробити дві-три обробки з розривом 7-12 днів.

Найкращі препарати від борошнистої роси — Талендо, Абруста, Белліс (Сігнум), Ревіскай, Ревіона, Фонтеліс, Принцип. Також можна використовувати, хоч і не з такою високою ефективністю, Флінт Стар, Віванда, Ретенго, Камелот, Натіво, Луна Сенсейшен та інші.

Борошниста роса. Фото: agrobioton.com.ua

Універсальні препарати для обробки абрикосу

