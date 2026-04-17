Зробіть це зараз, і полуниця завалить урожаєм: 4 обов’язкові справи на грядках після зими

Перші роботи після зими закладають основу для майбутнього врожаю

З настанням теплої пори року дачники вже кинулися перевіряти свої садові насадження. Найдосвідченіші вже передчувають багатий урожай полуниці, адже вони, напевно, знають, що потрібно зробити насамперед для його отримання.

Перевіряємо стан після зими

Залежно від сорту полуниці, умов зимівлі, особливостей терруару у всіх може бути різна ситуація. Головне, щоб серцевина ягідного куща була цілою і здоровою, що можна визначити за її виглядом. Все хворе, засохле видаляється, на місце, що звільнилося, є час купити і посадити новий посадковий матеріал.

Зачищення та розпушування ґрунту

Правильна послідовність: спочатку зачистка ягідних кущів від старого листя, а потім обробка посадок ручним культиватором, чобіткою або іншим інструментом з метою розпушування ґрунту. При цьому підвищується його повітро- та вологоємність, коренева система краще дихає та активізується.

Полуниця починає цвісти: не забудьте полити та удобрити

Підживлення полуничника

Час внести калійні та фосфорні добрива. Фосфорні – це суперфосфат із розрахунку 10-20 грамів на квадратний метр. Є й складніші добрива, які можна вносити з крапельним поливом. А ось калій обов’язково потрібно внести заздалегідь, розкидавши ґрунтом. Оптимально використовувати сульфат калію (20-30 грамів на квадратний метр), трохи пізніше перейти на калієву селітру (10-25 грамів на 10 літрів води для поливу).

Добре було б на даному етапі внести до ґрунту добрива з гуміновими кислотами, які покращують структуру ґрунту та підвищують його здатність утримувати вологу. Разом з гуматами можна внести і триходерму, яка прискорює розкладання різних рослинних решток, захищає від багатьох хвороб, включаючи фузаріоз.

Захист рослин

Після повного очищення полуничника від старого листя проводиться обробка ягідних кущів препаратами міді (наприклад, Медян Екстра 20 мл на 1 сотку). Через 10 днів можна застосувати колоїдну сірку в дозуванні 30 грам на 10 літрів. Це і хвороб, і шкідників.

