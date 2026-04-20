Как не остаться без абрикосов: 4 критические болезни и схема борьбы с ними

Есть сразу 4 заболевания, но с ними можно справиться, если знать правильную схему обработки деревьев

Абрикос очень популярен в Украине. И хотя это культура достаточно южная, тем не менее вырастить его вполне реально, если знать, когда и чем обрабатывать плодовые деревья.

Перечислим четыре болезни, от которых чаще всего страдают абрикосы. Попутно будем отмечать сроки, когда лучше всего обрабатывать именно от этих заболеваний плюс подскажем препараты защиты, причем по степени эффективности.

Чем более сырая погода стоит во время цветения абрикоса, тем больше нужно усилий по защите его от болезней

Монилиоз первичный или монилиальный ожог

Это грибковое заболевание, от которого чаще всего гибнет абрикос (кстати, и персик тоже). Когда лучше всего обрабатывать абрикосы, чтобы защитить от монилиоза: начинаем обработки в фазе розового бутона . Если стоит сырая погода и есть риск развития патогенов, повторить опрыскивание в фазе попкорна и/или во время полного цветения . Плюс может потребоваться обработка за 1-3 недели до созревания плодов. Максимум 3 обработки.

Препараты от монилиоза с максимальной эффективностью: Хорус+Скор; Скала, Альтерно, Луна Сенсейшн, Меривон, Ревискай, Беллис (Сигнум), Луна Експириенс, Серкадис Плюс, Миравис Дуо, Фонтелис, Нативо, Квадрис Топ, Свитч, Топсин-М, Ютака, Ямато, Кросби, Абруста, Ревиона.

Хорошую эффективность от монилиоза демонстрируют Принцип, Камелот, Флинт Стар, Тельдор и Хорус. Средняя эффективность у Квадриса и Ретенго.

Околонулевая польза от монилиоза на абрикосе у медьсодержащих препаратов.

Когда и чем обрабатывать абрикос – подробная инфографика

Зеленая плодовая гниль

Это грибковое заболевание, в процессе которого завязь заражается патогенами, коричневеет, засыхает и опадает.

Оптимальное время для обработки — во время полного цветения. Особенно необходимо обрабатывать абрикос от гнили, если стоит влажная погода.

Самые лучшие препараты для защиты от этой болезни: Абруста, Фонтелис, Хорус+Скор, Топсин-М, Ютака, Ямато. Хорошую эффективность имеет: Тельдор, Скала, Флинт Стар, Луна Сенсейшн, Меривон, Беллис (Сигнум), Серкадис Плюс, Ревискай, Кросби, Хорус, Свитч, Ровраль.

Клястероспориоз или дырчатая пятнистость абрикоса

Знакомое многим заболевание, которое можно узнать по коричневатым дыркам на листьях. Лучшее время обработки абрикоса от клястероспориоза — после цветения, до момента затвердевания косточки. Значительно менее эффективными признаются обработки в период покоя или во время полного цветения.

Чем обработать абрикос от клястероспориоза? Самые действенные препараты — Луна Сенсейшн, Меривон, Беллис (Сигнум), Ревискай, Серкадис Плюс, Абруста, Фонтелиіс, а также дитиокарбаматы (Полирам, Манзат, Целитель и др)

Клястероспориоз или дырчатая пятнистость на абрикосе. Фото: agrostory.com

Мучнистая роса

Узнается по белому мучнистому налету на побегах и плодах. Чтобы побороть это заболевание, следует обрабатывать абрикос во время полного цветения и до затвердевания косточки. Если в прошлых годах была проблема с мучнистой росой, лучше сделать две-три обработки с разрывом в 7-12 дней.

Наилучшие препараты от мучнистой росы — Талендо, Абруста, Беллис (Сигнум), Ревискай, Ревіона, Фонтелис, Принцип. Также можно использовать, хоть и не с такой высокой эффективностью Флинт Стар, Вивандо, Ретенго, Камелот, Нативо, Луна Сенсейшен и другие.

Мучнистая роса. Фото: agrobioton.com.ua

Универсальные препараты для обработки абрикоса

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что нужно обязательно сделать с клубникой весной, чтобы она завалила вас урожаем.