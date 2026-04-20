Від раритетів до люксових моделей: хто з українських мерів зібрав найбільший автопарк

На дружину міського голови Черкас оформлено новіші та дорожчі транспортні засоби

Попри війну доходи міських голів тільки зростають – раніше ми розповідали, скільки за рік становила зарплата кожного з них, наприклад Віталія Кличка. Але не менш цікавою є інформація про їхні видатки та майно.

"Телеграф" вирішив зʼясувати, в кого з мерів найбільше автомобілів. За кількістю транспортних засобів золото можна присудити керівнику Дніпра Борису Філатову.

Мер Дніпра Борис Філатов

Одразу вісім авто задекларував міський голова Дніпра Борис Філатов: він має найбільший автопарк серед мерів українських міст.

У його гаражі:

Mercedes S600L, 2012 року випуску Jaguar XJS Convert, 1989 року випуску Mercedes-Benz 200, 1969 року випуску Dodge RAM, 2008 року випуску РАФ 22031, 1988 року випуску TOYOTA LAND CRUISER 200, 2019 випуску

На дружину Марину зареєстровано:

Porsche Panamera, 2012 року випуску Porsche Carrera 911, 2007 року випуску

Раніше Філатов, ймовірно, був байкером. Бо в його декларації й досі є два стареньких мотоцикли:

Мотоцикл Triumph Scrambler, 2006 року випуску Мотоцикл HARLEY-DAVIDSON CVOSE STREET GLIDE, 2010 року випуску

Мер Черкас Анатолій Бондаренко

На другому місці — мер Черкас Анатолій Бондаренко, він показав у декларації чотири авто. Примітно те, що половину з них зареєстровано на його дружину Валерію. Причому це – новіші та дорожчі машини.

На міського голову оформлено ВАЗ 210990-20, 2007 року випуску, та VOLKSVAGEN AMAROK, 2015 року, який він придбав торік за 700 000 грн.

Валерія Бондаренко офіційно володіє LEXUS LX 570, 2021 року, що був придбаний у 2022-му за майже 2 млн грн. У 2024 році в неї зʼявився MERCEDES-BENZ GLS 400 D, 2022 року. В декларації вказано, що вартість цього транспортного засобу невідома.

Мер Києва Віталій Кличко

Третє місце розділили міський голова Києва Віталій Кличко та його колишній колега з Луцька Ігор Поліщук — вони задекларували по три авто.

Цікаво, що мер столиці вніс до документа дві TOYOTA SEQUOIA, 2021 року випуску, та одне авто тієї ж моделі, але 2014 року. Усі три транспортні засоби він нібито орендує у ТОВ "БОЛЄ".

А у безпосередній власності міського голови перебувають: причеп RONHORSE WIDEBODY, 2013 року, та мотоцикл FINE CUSTOM PUNCHER 8.125-4, 2009 року.

Ексмер Луцька Ігор Поліщук

Колишній міський голова Луцька офіційно володіє авто VOLKSWAGEN PASSAT, 2018 року, та MERCEDES-BENZ S 300 TD, 1998 року.

Ще одну машину AUDI Q5, 2018 року, зареєстровано на Балюк Зою Василівну – жінка вказана у декларації як особа, що спільно проживає та не перебуває у шлюбі.

Нагадаємо, міський голова Луцька Ігор Поліщук пішов у відставку – таке рішення підтримали у міській раді на сесії у середу, 25 березня. Чиновник зазначив, що, попри чутки, рішення про його звільнення ніяк не пов’язане ні зі слідчими діями НАБУ, ні з аудитом, який проводили у Луцькій міській раді.