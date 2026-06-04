Не викидайте старі зарядні дроти. Як їх можна використати вдома
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Підійде будь-який кабель
Досить часто в квартирі можна знайти коробочку з непотрібними дротами для зарядки. Однак їм можна подарувати друге життя, навіть якщо вони вже не працюють, а викинути шкода.
"Телеграф" розповість, що можна зробити з дротами та чому їх краще не викидати. Зауважимо, що вид роботи залежить від гнучкості та міцності дроту, а також від товщини та кольору.
Зазвичай з таких дротів виготовляють органайзери, але є ще кілька цікавих варіантів. Одним з них може стати настінна картина чи візерунок.
Картина на стіну з дротів
Для такої картини краще обирати товсті та гнучкі дроти, адже вони мають бути помітними. Гнучкість допоможе створити потрібну форму чи навіть слово.
Необхідні матеріали
- Старі жорсткі або напівжорсткі кабелі.
- Монтажні затискачі або кріплення.
- Олівець.
- Лінійка.
- Полотно або вільна стіна.
Як робити
- Очистить кабелі від портів та протріть від бруду.
- На стіні чи полотні заздалегідь намалюйте бажаний дизайн.
- Надайте кабелям обрану форму. Якщо одного дроту мало, використайте кілька.
- Закріпіть їх монтажними скобами.
Органайзер з дротів
Довгі, гнучкі кабелі можна перетворити на оригінальні контейнери для зберігання дрібних предметів. Такі кошики виглядатимуть не тільки оригінально, а й екологічно.
Необхідні матеріали
- Гнучкі кабелі.
- Дротяний каркас (за бажанням).
- Міцні ножиці чи кусачки.
- Клей.
Як зробити:
- Очистіть кабелі та розплутайте їх. Попередньо протріть від бруду та приберіть порти на кінцях.
- Сформуйте круглу або квадратну основу. Тут краще брати тугі, але невеликі кабелі.
- Переплетіть їх навколо основи.
- Продовжуйте піднімати боки, щоб надати форму кошику.
- Відрегулюйте висоту та закріпіть кінці.
За потреби середину можна обшити тканиною, а на бортики додати мереживо. Окрім того, кабелі можна пофарбувати у потрібний колір. Однак робити це краще після того, як конструкцію вже виготовлено.
Раніше "Телеграф" розповідав, як за допомогою пластикових кришок навести порядок вдома.