Не викидайте старі зарядні дроти. Як їх можна використати вдома

Підійде будь-який кабель

Досить часто в квартирі можна знайти коробочку з непотрібними дротами для зарядки. Однак їм можна подарувати друге життя, навіть якщо вони вже не працюють, а викинути шкода.

"Телеграф" розповість, що можна зробити з дротами та чому їх краще не викидати. Зауважимо, що вид роботи залежить від гнучкості та міцності дроту, а також від товщини та кольору.

Зазвичай з таких дротів виготовляють органайзери, але є ще кілька цікавих варіантів. Одним з них може стати настінна картина чи візерунок.

Картина на стіну з дротів

Для такої картини краще обирати товсті та гнучкі дроти, адже вони мають бути помітними. Гнучкість допоможе створити потрібну форму чи навіть слово.

Необхідні матеріали

Старі жорсткі або напівжорсткі кабелі.

Монтажні затискачі або кріплення.

Олівець.

Лінійка.

Полотно або вільна стіна.

Як робити

Очистить кабелі від портів та протріть від бруду. На стіні чи полотні заздалегідь намалюйте бажаний дизайн. Надайте кабелям обрану форму. Якщо одного дроту мало, використайте кілька. Закріпіть їх монтажними скобами.

Картина з кабелів для зарядки на стіні

Органайзер з дротів

Довгі, гнучкі кабелі можна перетворити на оригінальні контейнери для зберігання дрібних предметів. Такі кошики виглядатимуть не тільки оригінально, а й екологічно.

Необхідні матеріали

Гнучкі кабелі.

Дротяний каркас (за бажанням).

Міцні ножиці чи кусачки.

Клей.

Як зробити:

Очистіть кабелі та розплутайте їх. Попередньо протріть від бруду та приберіть порти на кінцях. Сформуйте круглу або квадратну основу. Тут краще брати тугі, але невеликі кабелі. Переплетіть їх навколо основи. Продовжуйте піднімати боки, щоб надати форму кошику. Відрегулюйте висоту та закріпіть кінці.

Органайзер з дротів

За потреби середину можна обшити тканиною, а на бортики додати мереживо. Окрім того, кабелі можна пофарбувати у потрібний колір. Однак робити це краще після того, як конструкцію вже виготовлено.

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