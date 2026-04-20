От раритетов до люксовых моделей: кто из украинских мэров собрал самый большой автопарк

На жену городского главы Черкасс оформлены более новые и дорогие транспортные средства

Несмотря на войну, доходы городских голов только растут – раньше мы рассказывали, сколько за год составляла зарплата каждого из них, например Виталия Кличко. Но не менее интересной является информация об их расходах и имуществе.

"Телеграф" решил выяснить, у кого из мэров больше всего автомобилей. По количеству транспортных средств золото можно присудить руководителю Днепра Борису Филатову.

Мэр Днепра Борис Филатов

Сразу восемь авто задекларировал городской голова Днепра Борис Филатов: у него самый большой автопарк среди мэров украинских городов.

В его гараже:

Mercedes S600L, 2012 года выпуска Jaguar XJS Convert, 1989 года выпуска Mercedes-Benz 200, 1969 года выпуска Dodge RAM, 2008 года выпуска РАФ 22031, 1988 года выпуска TOYOTA LAND CRUISER 200, 2019 года выпуска

На жену Марину зарегистрировано:

Porsche Panamera, 2012 года выпуска Porsche Carrera 911, 2007 года выпуска

Раньше Филатов, вероятно, был байкером. Потому что в его декларации до сих пор есть два стареньких мотоцикла:

Мотоцикл Triumph Scrambler, 2006 года выпуска Мотоцикл HARLEY-DAVIDSON CVOSE STREET GLIDE, 2010 года выпуска

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко

На втором месте – мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, он показал в декларации четыре авто. Примечательно, что половина из них зарегистрирована на его жену Валерию. Причем это более новые и дорогие машины.

На мэра оформлен ВАЗ 210990-20, 2007 года выпуска, и VOLKSVAGEN AMAROK, 2015 года, который он приобрел в прошлом году за 700 000 грн.

Валерия Бондаренко официально владеет LEXUS LX 570, 2021 года, который был приобретен в 2022-м почти за 2 млн грн. В 2024 году у нее появился MERCEDES-BENZ GLS 400 D, 2022 года. В декларации указано, что стоимость этого транспортного средства неизвестна.

Мэр Киева Виталий Кличко

Третье место разделили мэр Киева Виталий Кличко и его бывший коллега из Луцка Игорь Полищук — они задекларировали по три авто.

Интересно, что мэр столицы внес в документ две TOYOTA SEQUOIA, 2021 года выпуска, и одно авто той же модели, но 2014 года. Все три транспортных средства он якобы арендует у ООО "БОЛЕ".

А в непосредственной собственности городского головы находятся прицеп RONHORSE WIDEBODY, 2013 года, и мотоцикл FINE CUSTOM PUNCHER 8.125-4, 2009 года.

Экс-мер Луцка Игорь Полищук

Бывший городской голова Луцка официально владеет автомобилем VOLKSWAGEN PASSAT, 2018 года, и MERCEDES-BENZ S 300 TD, 1998 года.

Еще одна машина AUDI Q5, 2018 года, зарегистрирована на Балюк Зою Васильевну – женщина указана в декларации как совместно проживающее и не состоящее в браке лицо.

Напомним, городской голова Луцка Игорь Полищук ушел в отставку – такое решение было поддержано в городском совете на сессии в среду, 25 марта. Чиновник отметил, что несмотря на слухи, решение о его увольнении никак не связано ни со следственными действиями НАБУ, ни с аудитом, который проводили в Луцком городском совете.