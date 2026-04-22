Недолив та сторонні запахи: чому не варто купувати молоко у пакетах

Чому популярний формат зберігання насправді програє сучасним стандартам якості

Молоко у пакетах, яке ми звикли бачити на полицях супермаркетів, часто здається найраціональнішим вибором через низьку ціну та компактність. Проте за цією економією стоять суттєві технологічні та логістичні недоліки: від швидкого псування продукту через вплив світла до повної неможливості перероблення такої тари.

"Телеграф" розповість, чому не варто купувати молоко в пакетах. Відповідь вас здивує.

Маркетингова пастка та реальна вартість

Хоча вартість молока у м’якому пакеті зазвичай на 15–20% нижча, ніж у пляшці, споживач часто втрачає гроші через непрактичність:

Ризик пошкодження: тонкий поліетилен легко проколюється при транспортуванні в загальному кошику.

тонкий поліетилен легко проколюється при транспортуванні в загальному кошику. Незручність зберігання: після відкриття пакет неможливо герметично закрити, що призводить до поглинання молоком сторонніх запахів із холодильника.

після відкриття пакет неможливо герметично закрити, що призводить до поглинання молоком сторонніх запахів із холодильника. Недолив: технологічно наповнити м’який пакет з ідеальною точністю складніше, ніж жорстку тару, тому реальний об’єм часто "гуляє" в межах допустимих похибок не на користь покупця.

Молоко в пакетах. Фото - ШІ

М'яка поліетиленова упаковка є практично беззахисною перед сонячним та електричним світлом. На відміну від пляшок з фільтрами або тетрапаку, пакет пропускає промені, які запускають хімічні реакції. Це призводить до того, що молоко набуває специфічного "мильного" присмаку. Навіть якщо термін придатності ще не вичерпаний, продукт може мати ознаки старіння через неправильне зберігання на яскраво освітлених вітринах.

