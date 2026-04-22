Недолив и посторонние запахи: почему не стоит покупать молоко в пакетах
Почему популярный формат хранения действительно проигрывает современным стандартам качества
Молоко в пакетах, которое мы привыкли видеть на полках супермаркетов, часто кажется самым рациональным выбором из-за низкой цены и компактности. Однако за этой экономией стоят существенные технологические и логистические недостатки: от быстрой порчи продукта из-за воздействия света до полной невозможности переработки такой тары.
Маркетинговая ловушка и реальная стоимость
Хотя стоимость молока в мягком пакете обычно на 15–20% ниже, чем в бутылке, потребитель часто теряет деньги из-за непрактичности:
- Риск повреждения: тонкий полиэтилен легко прокалывается при транспортировке в общей корзине.
- Неудобство хранения: после открытия пакет невозможно закрыть герметично, что приводит к поглощению молоком посторонних запахов из холодильника.
- Недолив: технологически наполнить мягкий пакет с идеальной точностью сложнее, чем жесткую тару, поэтому реальный объем часто "гуляет" в пределах допустимых погрешностей не в пользу покупателя.
Мягкая полиэтиленовая упаковка практически беззащитна перед солнечным и электрическим светом. В отличие от бутылок с фильтрами или тетрапаками, пакет пропускает лучи, запускающие химические реакции. Это приводит к тому, что молоко приобретает специфический "мыльный" привкус. Даже если срок годности еще не истек, продукт может иметь признаки старения из-за неправильного хранения на ярко освещенных витринах.
Ранее "Телеграф" писал, что скрывает название "Рошена".