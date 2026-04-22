У двох великих містах є особливі "АТБ". Як виглядають та в чому їхній секрет

ці будівлі мають особливий мікроклімат та чисте повітря

Мережа супермаркетів "АТБ" реалізувала цікавий архітектурний експеримент у Дніпрі та Запоріжжі. У цих обласних центрах з'явилися магазини у форматі "АТБ-Арка".

"АТБ-Арка" у Запоріжжі

Наприкінці 2019 року супермаркет-арку відкрили біля центрального міського парку "Дубовий Гай" у Запоріжжі, розповідає retailers.ua. Його площа складає 1490 квадратних метрів.

Цей цікавий архітектурний експеримент сподобався покупцям не лише просторими торговими залами. Перевага "АТБ-Арка" ще й у чистому повітрі, адже ці магазини мають особливу систему вентиляції.

АТБ-Арка у Запоріжжі

Торгова зала

Будівля має незвичайну конструкцію, торгова частина будівлі виконана у вигляді арки. Торговий зал не має простінків та колон.

"АТБ-Арка" у Дніпрі

У 2020 році супермаркет "АТБ" у вигляді величезної арки відкрився у Дніпрі на вулиці Широка. Конструкція дозволяє значно збільшити простір та забезпечити чисте повітря. Новітня система вентиляції створює ідеальний мікроклімат у приміщенні магазину, контролюючи вологість, температуру та чистота повітря.

Арочний "АТБ" у Дніпрі

Будівля виглядає стильно

Торговий зал просторий та світлий

Раніше "Телеграф" розповідав, де та коли зʼявилися перші "чорні" магазини "АТБ". Спочатку вони були експериментом.