Запоріжжя може розжарити до +27: названо дату, коли до міста увірветься літня спека

Денис Подставной
Літня спека може накрити Запоріжжя. Фото Колаж "Телеграфу"

Часом можливі невеликі дощі

Погода в Запоріжжі на початку травня різко змінить свій вектор і попрямує до потепління. Усього за кілька днів наступного місяця стовпчики термометрів "дотягнуться" майже до літніх показників.

Про це свідчать прогноз системи WeatherNext 2 від Google.

Примітка: Цей матеріал не вказує на точну погоду. Він підготовлений на основі аналізу даних системи WeatherNext 2 і має ознайомлювальний характер. Офіційні попередження про небезпечні погодні явища та уточнені дані дивіться на ресурсах "Укргідрометцентру".

Так, згідно з даними сервісу, вже з 1 по 5 травня в обласному центрі може потепліти аж до +21 градуса вдень та +10 вночі. Далі з кожним днем ставатиме все тепліше, а пік весняної погоди припаде вже на 8-10 травня — +27+15 градусів. Дощі можливі лише на початку місяця, після цього очікується сонячна погода.

Погода в Запоріжжі
При цьому прогноз "Укргідрометцентру" виглядає більш стриманим — +13-5 градусів у перші дні травня. Можливі невеликі дощі.

Погода в Запоріжжі
А думка фахівців сервісу Meteofor виявилася середньою між двома вказаними вище прогнозами: температура в Запоріжжі 1 — 10 травня — +9+17 градусів.

Погода в Запоріжжі
