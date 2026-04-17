Наближаються дощі і навіть сніг? Коли Львів здивує різка зміна погоди

Думки синоптиків розділилися

Львів заллє дощами і навіть засипле снігом найближчим часом. Однак після цього до обласного центру може прийти довгоочікуване тепло.

Про це повідомляється у прогнозах погоди. За даними сайту Meteo.ua, з 26 по 29 травня у Львові помітно похолодає. Температура повітря в цей період може перебувати в районі 0+16 градусів. Можливі дощі та навіть сніг. Однак після цього до міста прийде майже літнє тепло – до +29 градусів (вже 5 травня).

Проте колеги синоптиків із сайту Meteofor виявилися більш обережними у своїх прогнозах щодо снігу та з приводу потепління. Вони вважають, що з 26 до 29 травня в обласному центрі очікується +6+18 градусів. Можливі дощі. Різкого потепління на початку травня, за цим прогнозом, не передбачається.

Раніше начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань у коментарі "Телеграфу" розповідав про те, що над Україною зараз домінує глибокий висотний циклон — його верхня межа сягає 16 км, виходячи до нижньої стратосфери. Він формує ядро холоду в тропосфері та підтримує циклон "Rapunzel", що несе опади та знижений температурний режим.

Однак європейські прогностичні моделі дають надію: вже на початку нового робочого тижня арктичний холод почне слабшати.

"Дощі ще затримаються, проте друга половина великоднього тижня може приємно здивувати теплішою погодою", — прогнозує Постригань.

