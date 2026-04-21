Погодні гойдалки накриють Запоріжжя: названо дату, коли може потеплішати до +21
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Весна ще повернеться у місто
У Запоріжжі зараз різко змінилась погода. Стовпчики термометра показують незначні "плюси".
Згідно з даними прогностичної моделі WeatherNext 2, найскладніші погодні умови очікують на місто вже у середині робочого тижня. Але тепло ще повернеться.
Примітка: Цей матеріал підготовлено на основі аналізу даних системи WeatherNext 2. Прогноз є розрахунковим сценарієм і має ознайомлювальний характер. Офіційні попередження про небезпечні погодні явища та уточнені дані дивіться на ресурсах Укргідрометцентру.
Переломний момент настане вже у четвер, 23 квітня. Після найхолоднішої ночі тижня хмари почнуть розсіюватися, а сонце знову активно прогріватиме вулиці міста. Температурні показники почнуть впевнено зростати: якщо в середу було лише +13 °C, то вже в п'ятницю термометри покажуть +18 °C. Найтеплішим же періодом стануть вихідні, коли повітря прогріється до +20…+21 °C.
Що прогнозують синоптики Укргідрометцентру для Запоріжжя
Водночас дані Укргідрометцентру закликають до особливої уваги в період з 22 по 23 квітня. За офіційними прогнозами, у ці ночі температура у Запоріжжі може впасти до +2 градусів. Проте синоптики підтверджують, що вже до 26 квітня негода повністю відступить, і в місто повернеться тепло.
