Погодні гойдалки накриють Запоріжжя: названо дату, коли може потеплішати до +21

Весна ще повернеться у місто

У Запоріжжі зараз різко змінилась погода. Стовпчики термометра показують незначні "плюси".

Згідно з даними прогностичної моделі WeatherNext 2, найскладніші погодні умови очікують на місто вже у середині робочого тижня. Але тепло ще повернеться.

Примітка: Цей матеріал підготовлено на основі аналізу даних системи WeatherNext 2. Прогноз є розрахунковим сценарієм і має ознайомлювальний характер. Офіційні попередження про небезпечні погодні явища та уточнені дані дивіться на ресурсах Укргідрометцентру.

Переломний момент настане вже у четвер, 23 квітня. Після найхолоднішої ночі тижня хмари почнуть розсіюватися, а сонце знову активно прогріватиме вулиці міста. Температурні показники почнуть впевнено зростати: якщо в середу було лише +13 °C, то вже в п'ятницю термометри покажуть +18 °C. Найтеплішим же періодом стануть вихідні, коли повітря прогріється до +20…+21 °C.

Погода у Запоріжжі 22 квітня. Фото - ШІ

Що прогнозують синоптики Укргідрометцентру для Запоріжжя

Водночас дані Укргідрометцентру закликають до особливої уваги в період з 22 по 23 квітня. За офіційними прогнозами, у ці ночі температура у Запоріжжі може впасти до +2 градусів. Проте синоптики підтверджують, що вже до 26 квітня негода повністю відступить, і в місто повернеться тепло.

