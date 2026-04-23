Запорожье может раскалить до +27: названа дата, когда в город ворвется летняя жара
Временами возможны небольшие дожди
Погода в Запорожье в начале мая резко изменит свой вектор и устремится к потеплению. Всего за несколько дней следующего месяца столбики термометров "дотянутся" до почти летних показателей.
Об этом свидетельствуют прогноз системы WeatherNext 2 от Google.
Примечание: Этот материал не является точным прогнозом погоды. Он подготовлен на основе анализа данных системы WeatherNext 2 и носит ознакомительный характер. Официальные предупреждения об опасных погодных явлениях и уточненные данные смотрите на ресурсах "Укргидрометцентра".
Так, согласно данным сервиса, уже с 1 по 5 мая в областном центре может потеплеть вплоть до +21 градуса днем и +10 ночью. Далее с каждым днем будет становиться все теплее, а пик весенней погоды придется уже на 8-10 мая — +27+15 градусов. Дожди вероятны только в самом начале месяца, после этого ожидается солнечная погода.
При этом прогноз "Укргидрометцентра" выглядит более сдержанным — +13-5 градусов в первые дни мая. Возможны небольшие дожди.
А мнение специалистов сервиса Meteofor оказалось средним между двумя вышеуказанными прогнозами: температура в Запорожье 1 — 10 мая — +9+17 градусов.
