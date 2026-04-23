Біжіть у "АТБ": як легко врятувати розсаду від плісняви та гниття

Лайфхак вимагатиме від вас всього 12 гривень і небагато часу

Ви витратили чимало зусиль на посів насіння та збирання всіх необхідних матеріалів для їх проростання. І тут трапляється лихо. Ви помічаєте на поверхні ґрунту пухнасту білу плісняву, а ваші сіянці буріють, стають м’якими та в’януть. Перш ніж ви встигаєте щось зрозуміти, вони гинуть, так і не отримавши шансу вирости в саду. Це називається коренева гниль, ґрунтове грибкове захворювання, — і це головна причина загибелі розсади.

Причин появи плісняви на розсаді може бути кілька: неякісний субстрат, занадто багато води при поливі, відсутність провітрювання, неналежна температура повітря.

Але навіть якщо виправити всі ці помилки, позбутися плісняви буде вже не так просто. Хтось одразу згадає про спеціальні засоби від гнилі, наприклад, "Енергодар" (є такий чудовий український препарат). Хтось заговорить про марганцівку, перекис, фітоспорин та інші відомі способи.

Так, всі вони по-своєму хороші. Більше того, паралельно з ними може бути використаний ще один спосіб — квітковий чай, головною героїнею якого буде… ромашка!

Вам знадобиться:

1 частина свіжої ромашки або чверть сушеної частини;

3 частини води.

Якщо використовуєте свіжу ромашку, зберіть квіти, стебла та листя рано-вранці. Помістіть їх у скляну банку з водою та поставте в сад або на сонячне підвіконня на весь день.

Якщо використовуєте сушену ромашку, заваріть чай, заливши сушені квітки гарячою водою і давши настоятися протягом 24 годин.

Процідіть чай, остудіть та використовуйте отриману суміш для поливу розсади. В якості альтернативи, використовуйте пульверизатор для щоденного обприскування рослин та ґрунту. Ромашковий чай також можна використовувати як позакореневе підживлення для профілактики захворювань у дорослих рослин.

Дешеву ромашку можна взяти прямо в "АТБ"

В аптеках також можна вибрати сушену ромашку на будь-який смак

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, який копійчаний засіб змусить огірки плодоносити шаленими темпами.