Навіщо садити часник поруч із цією рослиною: хитрість, про яку мало хто знає

Наталія Дума
Висаджування часнику Новина оновлена 21 квітня 2026, 10:43
Такий спосіб посадки гарантує вам щедрий урожай

Українські городники дедалі частіше повертаються до перевірених часом агроприйомів, які дозволяють отримати більший урожай без зайвої "хімії". Один із таких методів — спільна посадка культур, які підсилюють одна одну.

Особливо цікавим є поєднання часнику та кореневої селери. Більше секретів дізнайтеся: Більше не садіть овочі аби як: секретна схема змішаних грядок для рекордного врожаю.

У чому суть методу

Секрет досить простий. Часник висаджують восени, залишаючи ширші міжряддя, ніж зазвичай. Навесні у ці проміжки висаджують кореневу селеру. Такий підхід дозволяє не лише ефективно використовувати площу, а й створює природний захист для рослин.

Чому це працює

По-перше, це захист від шкідників. Часник виділяє фітонциди — природні речовини, які відлякують багатьох шкідників. По-друге, це сприяє кращому розвитку селери. Коренева система в цих умовах формує більші коренеплоди, менше хворіє і краще зберігає вологу.

Селера. Фото: ТСН

Водночас за посівним календарем, сприятливі дні для висаджування культур у другій половині квітня — 22-23 та 28-29 квітня. Найкращі дні для посадки часнику за місячним календарем — 29 та 30 квітня.

