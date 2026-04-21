Навіщо садити часник поруч із цією рослиною: хитрість, про яку мало хто знає

Такий спосіб посадки гарантує вам щедрий урожай

Українські городники дедалі частіше повертаються до перевірених часом агроприйомів, які дозволяють отримати більший урожай без зайвої "хімії". Один із таких методів — спільна посадка культур, які підсилюють одна одну.

Особливо цікавим є поєднання часнику та кореневої селери.

У чому суть методу

Секрет досить простий. Часник висаджують восени, залишаючи ширші міжряддя, ніж зазвичай. Навесні у ці проміжки висаджують кореневу селеру. Такий підхід дозволяє не лише ефективно використовувати площу, а й створює природний захист для рослин.

Чому це працює

По-перше, це захист від шкідників. Часник виділяє фітонциди — природні речовини, які відлякують багатьох шкідників. По-друге, це сприяє кращому розвитку селери. Коренева система в цих умовах формує більші коренеплоди, менше хворіє і краще зберігає вологу.

Селера. Фото: ТСН

Водночас за посівним календарем, сприятливі дні для висаджування культур у другій половині квітня — 22-23 та 28-29 квітня. Найкращі дні для посадки часнику за місячним календарем — 29 та 30 квітня.

