Краще не поспішати: чому ці овочі не можна садити у відкритий ґрунт до середини травня

Є оптимальний час для цих культур

Однією з найпоширеніших помилок навесні є надто ранній посів овочів. Щоб убезпечити свій урожай, краще робити посіви до другої половини травня, і на це є вагома причина.

Про це "Телеграфу" розповіла фермер Наталія Тарабаріна у матеріалі: "Ці помилки зводять нанівець усю працю: що не можна робити на городі навесні".

Вона називає огірки, кабачки та гарбуз найпоширеніша пастка для нетерплячих. Річ в тому, що найчастіше їх поспішають посадити першими, оскільки вони швидко дають сходи.

"Але одна заморозка, і з урожаєм можна попрощатися. Оптимальний час для цих культур – друга половина травня, не раніше", — зазначила співрозмовниця.

Що можна сіяти у квітні

Тарабаріна також додала, що не можна сіяти і буряки.

"Якщо ми надто рано посіємо, вони все одно не будуть рости. Насіння лежатиме і пріти, а якщо кинути насіння тоді, коли земля вже прогріта, воно одразу почне проростати. Тому краще не поспішати", — пояснила Наталя.

Найкомфортніша температура ґрунту для початку сівби теплолюбних рослин (саме ґрунту, а не повітря!) – 15-16 градусів. При цьому, зазначає фермер, навіть 13 градусів ще рано для початку робіт на землі.

