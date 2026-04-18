Не купуйте великі саджанці томатів на ринку: фермер пояснила, чому це пастка

Розсаду слід обирати обачно

Під час покупки саджанців розсади слід звертати увагу не тільки на стебло та листя, а й на кореневу систему. Адже вона відіграє найважливішу роль.

За словами фермерки, розсада повинна мати гарну та міцну кореневу систему, адже від неї залежить швидкість та якість росту рослини.

Саджанці помідорів

"Якщо бачили, на базарах часто продаються такі саджанці, наприклад, помідорів, по 30 сантиметрів, але при цьому з малесеньким корінцем. З такого толку не буде, бо коли його посадять, ніякого розвитку рослини не буде, поки наростатиме корінна система", — каже Тарабаріна.

Тому, на її думку, краще купити маленьку розсаду з гарно розвиненою кореневою системою, адже вона почне рости досить швидко. Втім чималу роль в розвитку рослин та їх врожайності відграє догляд, правильна посадка тощо.

