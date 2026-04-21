Один приморозок — і врожаю немає: коли садити огірки, кабачки та гарбуз

Денис Подставной
Овочі примхливі до погоди. Фото Колаж "Телеграфу"

Теплолюбні рослини дуже вибагливі до коливань температур

Весна – час розсади, проте через мінливу погоду нетерплячі садівники можуть потрапити у пастку. Найчастіше "обпалюються" на таких культурах, як огірки, кабачки та гарбуз.

Про те, коли найкраще сіяти ці овочі у коментарі "Телеграфу" розповіла фермер Наталія Тарабаріна.

За словами Тарабаріної, огірки, кабачки та гарбуз – найпоширеніша пастка для нетерплячих.

"Їх хочеться посіяти першими, бо вони швидко дають сходи. Але один приморозок, і з врожаєм можна попрощатися", — зазначила фермер.

Тарабаріна вважає, що оптимальний час для посадки вищезгаданих культур – друга половина травня, не раніше.

"Найкомфортніша температура ґрунту для початку сівби теплолюбивих рослин (саме грунту, а не повітря!), – 15-16 градусів. При цьому, зауважує фермерка, навіть 13 градусів – ще зарано для початку робіт на землі", — зазначає співрозмовниця "Телеграфа".

Коли сіяти огірки, кабачки та гарбуз. Інфографіка — "Телеграф"

