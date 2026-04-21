Один приморозок — і врожаю немає: коли садити огірки, кабачки та гарбуз
Теплолюбні рослини дуже вибагливі до коливань температур
Весна – час розсади, проте через мінливу погоду нетерплячі садівники можуть потрапити у пастку. Найчастіше "обпалюються" на таких культурах, як огірки, кабачки та гарбуз.
Про те, коли найкраще сіяти ці овочі у коментарі "Телеграфу" розповіла фермер Наталія Тарабаріна.
Детальніше читайте у матеріалі "Ці помилки зводять нанівець усю працю: що не можна робити на городі навесні".
За словами Тарабаріної, огірки, кабачки та гарбуз – найпоширеніша пастка для нетерплячих.
"Їх хочеться посіяти першими, бо вони швидко дають сходи. Але один приморозок, і з врожаєм можна попрощатися", — зазначила фермер.
Тарабаріна вважає, що оптимальний час для посадки вищезгаданих культур – друга половина травня, не раніше.
"Найкомфортніша температура ґрунту для початку сівби теплолюбивих рослин (саме грунту, а не повітря!), – 15-16 градусів. При цьому, зауважує фермерка, навіть 13 градусів – ще зарано для початку робіт на землі", — зазначає співрозмовниця "Телеграфа".
Нагадаємо, раніше ми писали про секретну схему змішаних грядок для рекордного врожаю.