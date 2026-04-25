Не робіть цього! Який лайфхак насправді тільки шкодить авто, а не економить гроші

Ця дія може пришвидшити витрати авто

Подорожчання пального в Україні змушує водіїв шукати різні дієві лайфхаки, як заощадити бензин в авто. Однак деякі поради можуть виявитись досить шкідливими, до прикладу, змішувати різні види бензину.

"Телеграф" розповість, чому цього не можна робити. Зауважимо, що зазвичай деякі водії змішують бензин А-92 та А-95, аби зекономити гроші.

Адже, як правило А-92 дешевший, ніж А-95. Однак фахівці застерігають, що цей спосіб не просто не економить пальне, він несе загрозу для авто.

Чому змішування бензину не працює

Середнє октанове число при змішуванні 92 і 95 виходить приблизно 93–94. Це не дає переваг у потужності та навпаки може її знижувати, тим самим збільшуючи витрати.

Загроза детонації. Якщо автомобіль розрахований на А-95, використання суміші з нижчим октановим числом (А-92) може спричинити детонацію. Її електроніка двигуна компенсуватиме, що призведе до збільшення витрати пального та падіння потужності.

Для довідки: Детонація бензину — це неконтрольоване самозаймання паливно-повітряної суміші в циліндрах двигуна, яке відбувається замість плавного згоряння від іскри свічки.

Технічні ризики. Різна щільність бензинів (А-92 і А-95) може призводити до розшарування палива в баку, що негативно впливає на роботу двигуна.

Виходить, що спроба зекономити, змішуючи різні види бензину, може навпаки підвищити витрати пального та пришвидшити псування деталей. Окрім того, потужність двигуна знижується під час роботи на такій суміші.

