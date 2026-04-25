Не делайте этого! Какой лайфхак на самом деле только вредит авто, а не экономит деньги
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Это действие может ускорить расход авто
Подорожание горючего в Украине заставляет водителей искать разные рабочие лайфхаки, как сэкономить бензин в авто. Однако некоторые советы могут оказаться достаточно вредными, например, смешивать различные виды бензина.
"Телеграф" расскажет, почему этого нельзя делать. Заметим, что некоторые водители обычно смешивают бензин А-92 и А-95, чтобы сэкономить деньги.
Ведь, как правило, А-92 дешевле, чем А-95. Однако специалисты предостерегают, что этот способ не просто не экономит горючее, он несет угрозу авто.
Почему смешивание бензина не работает
- Среднее октановое число при смешивании 92 и 95 получается примерно 93-94. Это не дает преимущества в мощности и наоборот может ее снижать, тем самым увеличивая затраты.
- Угроза детонации. Если автомобиль рассчитан на А-95, использование смеси с низшим октановым числом (А-92) может привести к детонации. Ее электроника двигателя будет компенсировать, что приведет к увеличению расхода топлива и падению мощности.
Для справки: Детонация бензина – это неконтролируемое самовозгорание топливно-воздушной смеси в цилиндрах двигателя, которое происходит вместо плавного сгорания от искры свечи.
- Технические опасности. Различная плотность бензинов (А-92 и А-95) может приводить к расслоению топлива в баке, что отрицательно влияет на работу двигателя.
Выходит, что попытка сэкономить, смешивая различные виды бензина, может наоборот повысить расход топлива и ускорить порчу деталей. Кроме того, мощность двигателя снижается при работе на такой смеси.
