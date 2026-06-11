Спека не затримається: кліматолог обіцяє аномальний холод і ранні заморозки українцям

Вже відомо, коли погода різко зміниться

Українцям не варто цьогоріч чекати спекотного серпня та затяжного літа. Адже розрахунки довгострокових прогнозів свідчать про середні температурні показники.

Про це "Телеграфу" розповіла заслужений метеоролог України Вазіра Мартазінова. За її словами, початок літа буде супроводжуватись сильними опадами, а кінець — помірними температурними значеннями.

"Гідрометцентр каже, що дуже спекотним буде серпень — ні, це не проглядається навіть близько. Навпаки, серпень буде в межах норми. Температура не буде більше 25 градусів, але осінь буде ранньою", — каже кліматологиня.

За її словами, наприкінці вересня Україну очікують жовтневі процеси. Йдеться насамперед про різке похолодання, яке ознаменує початок холодної осені.

"Це буде рання осінь, по-справжньому морозна, із заморозками. Цей кінець вересня та жовтень — це найаномальніші місяці будуть", — каже Мартазінова.

Нагадаємо, природне кліматичне явище в Тихому океані Ель-Ніньйо, яке впливає на глобальну погоду, може сформуватися найближчими місяцями. За оцінками метеорологів, його наслідки відчують не лише тихоокеанські країни, а і Європа та Україна. Якщо це станеться, найближчими місяцями температура буде вищою за середню майже в усіх регіонах планети.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україна поділена на дві кліматичні зони. Це впливає не тільки на погоду в регіонах.