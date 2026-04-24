Фото Буданова з принцем Гаррі від Яна Доброносова стало мемом

Серйозний кадр із заходу несподівано став вірусним

Фотографія глави Офісу президента Кирила Буданова поруч із британським принцом Гаррі на Київському безпековому форумі облетіла соціальні мережі. Користувачі почали активно вигадувати підписи та створювати меми.

Знімок було зроблено кореспондентом "Телеграфу" Яном Доброносовим 23 квітня на щорічному форумі. Пізніше він став популярним у соцмережі Threads.

"Дівчата: *не можуть знайти собі подружку*

Тим часом типова чоловіча компашка", — кумедно підписав фото автор посту.

Драгоне, Дуда, Буданов, Принц Гаррі, Яценюк на форумі у Києві. Пост у Threads, фото: Ян Доброносов "Телеграф"

На цій фотографії – учасники офіційного міжнародного заходу:

Джузеппе Каво Драгоне – адмірал, голова Військового комітету НАТО адміралом (ліворуч)

Анджей Дуда – колишній президент Польщі (ліворуч від Буданова на фото)

Кирило Буданов – голова Офісу президента України

Принц Гаррі — британський принц, герцог Сассекський (праворуч від Буданова)

Арсеній Яценюк — колишній прем’єр-міністр (праворуч на фото)

Пост з фотографією набрав понад 23 тисячі переглядів на момент публікації цього матеріалу, а також понад тисячу лайків.

Пост у Threads

У той же час під постом з’явилися кумедні коментарі:

"Типовий анекдот про купе"

"Топова чоловіча компанія. Є вибір"

"Знайди на фото українця"

Коментарі в Threads

Коментарі в Threads

Коментарі в Threads

Зазначимо, що принц Гаррі прибув до Києва з неанонсованим візитом 23 квітня, щоби взяти участь у 18-му Київському безпековому форумі. Тема цьогорічного заходу: "Мрак чи світанок: чи є світло попереду?".

Крім того, британський гість не просто був присутнім, а й був одним із спікерів Київського безпекового форуму. У ході цієї зустрічі він поспілкувався як з українськими політиками та бізнесменами, так і з ветеранами.

Також на форумі були присутні екс-прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, бізнесмен Віктор Пінчук та відомий медійний ветеран Олександр Терен.

Київський безпековий форум. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Київський безпековий форум. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

