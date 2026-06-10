Червона цегла відходить у минуле: їй створили заміну, яка рятує від сильної спеки

Є три переваги у цій технології

Оскільки літня спека та хвилі екстремальних температур з кожним роком посилюються, науковці та дизайнери активно шукають рішення для захисту мешканців міст. Але вихід є.

Двоє швейцарських промислових дизайнерів, Андрін Стокер та Люк Швайцер, розробили інноваційну модульну цеглу, яка здатна знижувати температуру навколишнього середовища на 9 градусів за Цельсієм. Про це пише okdiario.

Головна мета проєкту — боротьба з ефектом "міського теплового острова", коли асфальт, бетон та інші тверді матеріали накопичують тепло вдень і повільно віддають його вночі, перетворюючи міста на розпечені пастки.

Як працює технологія

Система Bloc виготовляється за допомогою 3D-друку з теракоти (неполив'яної випаленої глини). Матеріал працює за фізичним принципом "випарного охолодження", відомим людству вже багато століть. Завдяки своїй пористій структурі теракота здатна вбирати в себе воду та утримувати її. Коли гаряче сухе повітря проходить крізь зволожену конструкцію цегли, волога випаровується, забираючи тепло з атмосфери й створюючи природний ефект свіжості.

Система Bloc виготовляється за допомогою 3D-друку. Фото Штучний інтелект

Залежно від кліматичних умов, така технологія здатна знижувати локальну температуру повітря на 16 градусів за Фаренгейтом (близько 9 градусів за Цельсієм).

Екологічність та автономність

Кожен модуль Bloc обладнаний невеликими вбудованими вентиляторами, які живляться від сонячної енергії для покращення циркуляції повітря. Також концепт передбачає збір та повторне використання дощової води, що мінімізує споживання ресурсів та робить винахід максимально екологічним.

На відміну від традиційних систем кондиціонування, Bloc:

Не використовує шкідливих для атмосфери охолоджувальних газів (фреонів).

Повністю автономний і не залежить від загальної електромережі.

Поєднує стародавні архітектурні традиції спекотних регіонів із сучасними цифровими методами виробництва та відновлюваною енергетикою.

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