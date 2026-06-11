Українцям роздають по 2000 грн: правила оновили, і тепер їх отримати ще легше

Після зарахування коштів учасники мають лише два місяці на їх використання

Гроші за програмою "Скринінг здоров’я 40+" стало простіше отримати. Тепер для отримання коштів не потрібно чекати визначеної дати після дня народження. 2000 грн виділяють на проведення профілактичних медичних обстежень для громадян старшого віку.

Про нововведення повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. Подати заявку на участь у програмі можна в будь-який момент після 40 років. Доступна опція через застосунок "Дія" або потрібно звернутись особисто до Центру надання адміністративних послуг.

Гроші швидше дають, але можуть і забрати

Після схвалення заявки та зарахування державних коштів учасники матимуть два місяці, щоб скористатися фінансуванням і пройти необхідні обстеження. Якщо гроші залишаться невикористаними протягом цього терміну, вони автоматично повернуться до держбюджету. Для громадян, які отримали фінансування до 1 травня 2026 року, діятимуть окремі умови. Використати виділені кошти вони зможуть до 30 червня 2026 року. Отримати послугу можна у понад 2050 медичних закладах України.

Що входить у програму "Скринінг здоров’я 40+"

Програма покриває базовий пакет медичних перевірок:

фізикальне дослідження (вимірювання тиску, частоти серцевих скорочень, ваги, зросту, окружності талії тощо);

опитування щодо способу життя, скринінг симптомів та виявлення ризиків;

лабораторні дослідження, які показують, як працюють серце, судини і нирки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що зареєстрований законопроєкт, який обмежує доступ до відвідування закладів освіти нещепленим дітям. Стосується це також і закладів рекреації.