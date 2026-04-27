У Київ повертається весняне тепло? Стало відомо, коли у столиці може "вжарити" до +19

Не ховайте парасольки в шафу

Погода у Києві у травні буде мінливою. Місяць розпочнеться з прохолоди, яка тривала у квітні, але поступово повертатиметься тепло.

Такий прогноз дала прогностична модель WeatherNext 2. Згідно з розрахунками метеорологів, перші дні травня ще змусять киян тримати парасольки напоготові, проте вже з середини тижня температура впевнено піде вгору.

Примітка: Цей матеріал підготовлено на основі аналізу даних системи WeatherNext 2. Прогноз є розрахунковим сценарієм і має ознайомлювальний характер. Офіційні попередження про небезпечні погодні явища та уточнені дані дивіться на ресурсах Укргідрометцентру.

З 1 по 3 травня, у столиці пройдуть під акомпанемент невеликих опадів. У цей період киянам не варто розраховувати на сильне потепління, адже вдень стовпчики термометрів показуватимуть +11…+13°C. Нічні показники також будуть доволі низькими — від +3°C до +5°C, тому легкі куртки та парасольки залишаться невід’ємними атрибутами гардероба.

Коли почне підійматися температура повітря

Ситуація почне змінюватися вже з понеділка, 4 травня. Саме цей день стане точкою відліку для справжньої весни, коли хмари почнуть розсіюватися, а повітря прогріється до +17°C. Попри те, що 5 та 6 травня ще можливі залишкові невеликі дощі, температурний режим уже не опускатиметься нижче за позначку в сімнадцять градусів тепла.

Справжній фінальний акорд потепління припаде на четвер, 7 травня. Цього дня очікується мінлива хмарність без істотних опадів, а температура повітря нарешті підніметься до максимальних у цьому періоді +19°C. Ночі також стануть значно теплішими — до +9°C, що дозволить повітрю в місті не охолоджуватися занадто сильно до ранку.

Що прогнозують синоптики Укргідрометцентру

Водночас, дані Українського гідрометеорологічного центру суттєво відрізняються від розрахунків штучного інтелекту, прогнозуючи значно стриманіше потепління. Синоптики попереджають, що перші дні травня будуть прохолодними: з 1 по 3 травня температура вдень не підніметься вище +8…+9°C, а дощі супроводжуватимуть киян протягом усіх вихідних. Навіть із середини тижня, за даними Гідрометцентру, стовпчики термометрів зафіксуються на позначках +12…+13°C, що помітно нижче за оптимістичні прогнози моделі WeatherNext 2.

