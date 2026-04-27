Не лише обіцянка преміальної якості: що приховує історія створення бренду "Королівський смак"

Офіційно торгова марка з’явилася в лютому 2002 року

Назва торгової марки "Королівський смак" не просто звучне словосполучення. Вона виникла як гра слів навколо прізвища засновника компанії "Віктор і К" Віктора Короля та водночас як образ, що мав асоціюватися з високою якістю продуктів.

"Телеграф" вирішив розповісти історію цього бренду, продукти якого хоч раз у житті куштував кожен українець.

Приватне підприємство "Віктор і К" було створене у 1992 році як сімейний бізнес, а сама торгова марка "Королівський смак" офіційно з’явилася в лютому 2002 року. До того часу виробник уже пройшов шлях від невеликого підприємства до потужнішого харчового виробництва й потребував впізнаваного бренду.

Назва виявилася вдалою через кілька смислових шарів. По-перше, вона прямо відсилає до прізвища Король. По-друге, слово "королівський" у сприйнятті покупця традиційно асоціюється з найкращим, вишуканим, достойним високого столу.

Це був не просто красивий бренд, а частина позиціювання: виробник фактично заклав у назву обіцянку якості. Недарма компанія багато років використовує формулу: "Якість королівська, а ціна народна".

Спочатку компанія розвивалася навколо переробки соняшнику, а вже потім бренд став парасолькою для великого асортименту: олії, майонезів, соусів, гірчиці, кетчупів та іншої продукції. Тобто назва народилася не під один продукт, а фактично з розрахунком на майбутню велику торгову лінійку.

За роки існування марка виросла далеко за межі локального бренду й вийшла на зовнішні ринки. За даними компанії та профільних джерел, продукція представлена в десятках країн.

Варто зазначити, що підприємці часто хочуть увічнити своє ім'я в назві компанії. Деякі з них, як Петро Рудь, просто використовують прізвище без змін, інші ж обігрують його як Петро Порошенко при створенні кондитерської імперії ROSHEN.

