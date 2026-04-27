"Качество королевское, а цена народная": как возник этот известный украинский бренд

Название торговой марки "Королівський смак" не просто звучное словосочетание. Оно возникло как игра слов вокруг фамилии основателя компании "Виктор и К" Виктора Короля и одновременно как образ, который должен был ассоциироваться с высоким качеством продуктов.

"Телеграф" решил рассказать историю этого бренда, продукты которого хоть раз в жизни пробовал каждый украинец.

Частное предприятие "Виктор и К" было создано в 1992 году как семейный бизнес, а самая торговая марка "Королівський смак" официально появилась в феврале 2002 года. К тому времени производитель уже прошел путь от небольшого предприятия до более мощного пищевого производства и нуждался в узнаваемом бренде.

Название оказалось успешным из-за нескольких смысловых слоев. Во-первых, оно прямо отсылает к фамилии Король. Во-вторых, слово "королевский" в восприятии покупателя традиционно ассоциируется с лучшим, изысканным, достойным высокого стола.

Это был не просто красивый бренд, а часть позиционирования: изготовитель фактически заложил в название обещание качества. Недаром компания много лет использует формулу: "Качество королевское, а цена народная".

Сначала компания развивалась вокруг переработки подсолнечника, а уже потом бренд стал зонтиком для большого ассортимента: растительного масла, майонезов, соусов, горчицы, кетчупов и другой продукции. То есть название родилось не под один продукт, а фактически с расчетом на будущую крупную торговую линейку.

За годы существования марка выросла далеко за пределы локального бренда и вышла на внешние рынки. По данным компании и профильных источников, продукция представлена в десятках стран.

Следует отметить, что предприниматели часто хотят увековечить свое имя в названии компании. Некоторые из них, как Петр Рудь, просто используют фамилию без изменений, другие же обыгрывают ее как Петр Порошенко при создании кондитерской империи ROSHEN.

