"Це не коник — це заєць". Комаха, схожа на сарану, перелякала пасажирів трамваю (відео)

Не важко уявити собі реакцію пасажирів

Українці настільки налякані нашестям сарани, що бачать її навіть там, де її немає. Черговий випадок стався у вінницькому трамваї, коли пасажири помітили комаху і одразу подумали про сарану.

Телеграм-канал "Труха-Вінниця" опублікував фото з підписом: "Сарану помітили у вінницькому трамваї. За проїзд заплатила?". Насправді в салоні громадського транспорту опинився звичайний коник-стрибунець.

У коментарях користувачі жартують, що "це не коник — це заєць", натякаючи на безкоштовний проїзд комахи. Інші пасажири визнають, що спочатку дійсно злякалися, побачивши незвичного "попутника".

Зазначимо, що справжня сарана, яка об'їдає українські поля та угіддя, відрізняється від звичайних коників розмірами і поведінкою. Сарана значно більша за розміром і може досягати 5-6 сантиметрів у довжину, тоді як коники зазвичай менші. Крім того, сарана живе великими зграями і може завдавати шкоди сільському господарству, а коники ведуть поодинокий спосіб життя.

Нашестя справжньої сарани нещодавно спостерігали в кількох областях України. Комахи знищували посіви і створювали надзвичайно великі проблеми для фермерів.

Нагадаємо, що "Телеграф" писав, що сарана зжере в першу чергу і до чого готуватися українським фермерам.