Додайте це у вазу, і півонії стоятимуть довше. Хитрість флористів із Британії

Квіти стоятимуть у вазі два тижні

Сезон півоній триває недовго, а тому багатьом хочеться якомога довше милуватися пишними квітами у вазі. Як виявилося, флористи та садівники у США та Великій Британії давно користуються простим прийомом, який допомагає продовжити життя букета.

Один із найпоширеніших способів — додати у воду засіб, який перешкоджає розмноженню бактерій. Саме мікроорганізми найчастіше стають причиною того, що півонії швидко в'януть і починають осипатися. Про це пише flowericon.com.

Фахівці радять приготувати домашню суміш. На літр води достатньо додати чайну ложку цукру, трохи лимонного соку або білого оцту, а також буквально кілька крапель відбілювача. Цукор служить додатковим живленням для квітів, а кисле середовище та антибактеріальний засіб допомагають стеблам краще вбирати воду.

Дівчина ставить букет півоній у вазу. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Не менш важливо правильно підготувати сам букет. Британські флористи рекомендують одразу підрізати стебла під кутом 45 градусів і повторювати цю процедуру кожні два-три дні. Крім того, листя, яке опиняється під водою, краще видалити, адже воно прискорює розвиток бактерій.

Ще одна цікава порада — на ніч переносити вазу у прохолодне місце або навіть ненадовго ставити квіти в холодильник. Низька температура сповільнює розкриття бутонів і дозволяє довше зберегти їхню свіжість.

Флористи радять тримати півонії подалі від фруктів. Вазу із квітами не варто ставити у місце, куди потрапляють прямі сонячні промені.

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