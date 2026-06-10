Що додати в каструлю з бульйоном, щоб він був прозорий як сльоза

Бульйон повинен бути прозорий, з насиченим смаком та багатим ароматом

Приготування бульйону — це майже ритуальний процес. Доводиться постійно стежити за каструлею, знімати піну, регулювати вогонь, щоб суп не мутнів. Але навіть попри всі зусилля, бульйон іноді втрачає прозорість, а смак виявляється не таким насиченим, як хотілося б. Розповідаємо, як це виправити за допомогою одного простого інгредієнта.

Чому бульйон каламутніє

Головна причина мутного бульйону — поверхневі білки, що містяться в м’ясі. Під час нагрівання вони утворюють дрібну суспензію, яка залишається в рідині й робить її непрозорою. Навіть ретельне знімання піни не завжди допомагає.

Для чого додавати яблучний оцет у бульйон

Додавання оцту яблучного допомагає приготувати прозорий бульйон. Оцтова кислота знижує pH, прискорює розщеплення сполучних тканин та колагену, роблячи бульйон більш густим та насиченим, відзначають фахівці кулінарного порталу Pysznosci. Поверхневі білки з м’яса при цьому згортаються швидше та утворюють великі пластівці, які легко зняти ложкою або прибрати під час проціджування. Результат — кришталево прозорий бульйон.

Невелика кількість оцту повністю випаровується під час тривалого варіння. Готовий суп не матиме кислого присмаку.

Як правильно додавати яблучний оцет у бульйон

Щоб лайфхак спрацював, важливо дотримуватися послідовності та пропорцій.

Підготуйте м’ясо й овочі, складіть у каструлю і залийте холодною водою. На кожен літр води додайте 1 столову ложку (приблизно 10–15 мл) яблучного оцту. Влийте оцет у холодний бульйон і дайте постояти 15–20 хвилин, перш ніж ставити каструлю на плиту. Потім варіть бульйон на слабкому вогні, періодично знімаючи піну.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно варити яйця, щоб шкаралупа легко знімалася.