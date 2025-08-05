Врожаю не буде? Експерт назвав головні ласощі для сарани і те, до чого вона не торкнеться на городі та в полі

Сарана також може віддавати перевагу винограду

Велика навала сарани в Україні у 2025 році поставила під загрозу врожай, адже зграя крилатих та великих комах пожирає буквально все на своєму шляху. Однак є основні ласощі, якими сарана поживиться в першу чергу.

Про це "Телеграфу" розповів ентомолог Національного природного парку "Тузлівські лимани" Євгеній Халаїм. За його словами, ці комахи знищують всю зелень на своєму шляху. Цього разу таку картину можна було спостерігати у Запорізькій області.

Халаїм пояснив, що насамперед сарана нападає на зелень. А якщо говорити про злакові культури, які вже, наприклад, стоять жовті та готові до жнив, то вони менш цікаві комахам.

"Вони їх переважно не чіпають, бо там мало поживного для них. Тому вони перекидаються переважно на зелень. Ось, судячи з відео, яке було в інтернеті, дуже постраждала кукурудза, постраждали різноманітні плодові дерева", — каже експерт.

Також співрозмовник розповів, що сарана може харчуватися виноградом.

"Зграя сарани як свого роду торнадо. Воно може пронестися однією вулицею, знищити все зелене, а на сусідній її небагато й побачать. Там де зграя проходить і щось попалося на її шляху — вона з’їла все. А там, де її не було, там все нормально, як у звичайний рік", — підсумував Халаїм.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що сарана в Запоріжжі продовжує завдавати шкоди полям. Нещодавно в мережу потрапило відео, як вона накинулася на поле із соняшником, тепер шкідник дістався кукурудзи.