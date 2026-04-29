Бур’яни зникнуть самі: 4 рослини, які зроблять усю брудну роботу за вас

Набридла "сміттєва" рослинність на ділянці? Тоді зверніть увагу на варіанти озеленення, які не тільки самі по собі симпатичні, але й допоможуть вивести небажаних гостей.

У вас напевно знайдуться важливіші справи, ніж зігнутися у своєму дворі і виривати бур’яни (в черговий раз), а застосування гербіцидів з хімічними речовинами — не найкраще вирішення цієї, на жаль, надто поширеної проблеми.

Натомість, подумайте про посадку красивих ґрунтопокривних рослин, які запобігають проростанню бур’янів і одночасно покращують зовнішній вигляд вашого двору. Пропонуємо 4 варіанти на ваш вибір.

1. Мікроклевер

Мікроклевер (або мікроконюшина), безумовно, є кращою невибагливою ґрунтопокривною рослиною для придушення бур’янів. Ландшафтні дизайнери відзначають її високу адаптивність до багатьох умов, здатність добре рости у різних ґрунтових умовах. Він навіть може адаптуватися до серйозних умов посухи і добре витримує пішохідний рух.

Важливо: Мікроклевер природним чином покращує здоров’я ґрунту за рахунок фіксації азоту, знижуючи потребу у добривах.

2. Барвінок

Прекрасно розростається у тіні, обдаровуючи чарівними синіми квітами.

3. Пахісандра

Вічнозелений вражаючий грунтопокрівник. Гарний, ефектний, невибагливий, не залишає шансу бур’янам.

4. Хости

Так, хости вважаються ґрунтопокривними рослинами, хоча багато хто про це не знає або просто не замислюється. Але хости чудово справляються з бур’янами, перекриваючи їм сонце своїм широким ефектним листям.

Що посадити, щоб не росли бур'яни.

Навіщо використовувати ґрунтопокривні рослини?

Ґрунтопокривна рослина — це низькоросла рослина, яка легко розростається і служить природною мульчею. Рослина рівномірно поширюється вашою ділянкою, створюючи свого роду килим, який пригнічує бур’яни, допомагає утримувати вологу і одночасно додає естетичного вигляду.

