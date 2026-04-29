Сорняки исчезнут сами: 4 растения, которые сделают всю грязную работу за вас

Надоела "мусорная" растительность на участке? Тогда обратите внимание на варианты озеленения, которые не только сами по себе симпатичные, но еще и помогут вывести нежеланных гостей

У вас наверняка найдутся дела поважнее, чем согнуться в своем дворе и вырывать сорняки (в очередной раз), а применение гербицидов с химическими веществами — не лучшее решение этой, к сожалению, слишком распространенной проблемы.

Вместо этого, подумайте о посадке красивых почвопокровных растений, которые предотвращают прорастание сорняков и одновременно улучшают внешний вид вашего двора. Предлагаем 4 варианта на ваш выбор.

1. Микроклевер

Микроклевер, безусловно, является лучшим неприхотливым почвопокровным растением для подавления сорняков. Ландшафтные дизайнеры отмечают его высокую адаптивность ко многим условиям, способность хорошо расти в различных почвенных условиях. Он даже может адаптироваться к суровым условиям засухи и отлично выдерживает пешеходное движение.

Важно: Микроклевер естественным образом улучшает здоровье почвы за счет фиксации азота, снижая потребность в удобрениях.

2. Барвинок

Прекрасно разрастается в тени, одаривая окружающих очаровательными синими цветами.

3. Пахизандра

Вечнозеленый почвопокровник, от которого многие приходят в восторг. Красивый, эффектный, неприхотливый, не оставляющий и шанса сорным травам.

4. Хосты

Да, хосты считаются почвопокровными растениями, хотя многие об этом не знают или просто не задумываются. Но хосты прекрасно справляются с сорняками, перекрывая им солнце своими широкими эффектными листьями.

Что посадить, чтобы не росли сорняки. Инфографика подготовлена ​​с помощью ИИ

Зачем использовать почвопокровные растения?

Почвопокровное растение — это низкорослое растение, которое легко разрастается и служит естественной мульчей. Растение равномерно распространяется по вашему участку, создавая своего рода ковер, который подавляет сорняки, помогает удерживать влагу и одновременно добавляет эстетичный вид.

