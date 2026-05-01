Кліщі атакують Україну. Два елементарних лайфхаки, які не залишать паразитам шансу вкусити

Спочатку паразити повзають одягом

Захиститися від кліщів під час прогулянки на природі допоможуть два простих лайфхаки з липкою стрічкою. Нашестя цих небезпечних комах зараз спостерігається в Україні.

Липкий ролик для одягу — не дайте кліщам шансів дістатися тіла

Експерти з Карконошського національного парку рекомендують брати з собою на прогулянку звичайний липкий ролик для видалення пилу чи шерсті з одягу. Ним час від часу треба проходитися по своєму одягу.

Як пояснили фахівці, перш ніж дістатися шкіри та вкусити, кліщі спочатку потрапляють на одяг та переміщуються ним. Коли ви обробляєте рукави та штанини липким роликом, паразити просто налипають на нього. Це ефективний спосіб зняти з себе кліщів, адже розгледіти їх буває непросто, а липкий шар прибере їх з одягу.

Двосторонній скотч — непрохідна "смуга перешкод" для кліщів

Другий лайфхак також побудований на прилипанні кліщів. Можна сказати, що він спрощує перший спосіб.

Якщо ролик треба постійно носити з собою, та час від часу відволікатися, щоб обробити ним одяг, то двосторонній скотч, розміщений в зоні гомілок, працюватиме автоматично.

Щоб створити "кліщоловку" треба обмотати штанини в районі щиколоток двостороннім будівельним скотчем (клейкий шар має бути зверху). Кліщ, намагаючись піднятись по нозі, прилипне до цієї пастки у перші секунди.

Можна комбінувати ці два методи. Це дасть максимальний захист від кліщів під час весняних прогулянок.

