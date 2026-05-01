Клещи атакуют Украину. Два элементарных лайфхака, которые не оставят паразитам шанса укусить

Сначала паразиты ползают по одежде

Защититься от клещей во время прогулки на природе помогут два простых лайфхака с липкой лентой. Нашествие этих опасных насекомых сейчас наблюдается в Украине.

Липкий ролик для одежды – не дайте клещам шансов добраться до тела

Эксперты из Карконошского национального парка рекомендуют брать на прогулку обычный липкий ролик для удаления пыли или шерсти из одежды. Им время от времени нужно проходиться по своей одежде.

Как объяснили специалисты, прежде чем добраться до кожи и укусить, клещи сначала попадают на одежду и перемещаются по ней. Когда вы обрабатываете рукава и штанины липким роликом, паразиты просто налипают на него. Это эффективный способ снять с себя клещей, так как разглядеть их бывает непросто, а липкий слой уберет их с одежды.

Двухсторонний скотч — непроходимая "полоса препятствий" для клещей

Второй лайфхак также построен на прилипании клещей. Можно сказать, что он упрощает первый способ.

Если ролик нужно постоянно носить с собой, и время от времени отвлекаться, чтобы обработать им одежду, то двусторонний скотч, расположенный в зоне голеней, будет работать автоматически.

Чтобы создать "клещеловку" надо обмотать штанины в районе лодыжек двухсторонним строительным скотчем (клейкий слой должен быть сверху). Клещ, пытаясь подняться по ноге, прилипнет к этой ловушке в первые секунды.

Можно комбинировать эти два способа. Это даст максимальную защиту от клещей во время весенних прогулок.

