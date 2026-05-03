Невелика ціна, прості інтерфейс та меню: який телефон вибрати літнім людям

Простота налаштувань важлива для людей похилого віку

Смартфон може значно спростити життя літній людині — або навпаки перетворитися на джерело постійного стресу. У 2026 році вибір таких пристроїв став ширшим, але не кожна модель підходить для щоденного комфортного використання.

Основними критеріями залишаються великий і яскравий екран, гучний звук, зручне меню, великі іконки, а також наявність кнопки екстреного виклику або SOS. Важливу роль також відіграють міцний корпус і тривалий час роботи батареї, як написали у "easylifebuddy".

Найпростіші смартфони для літніх людей у 2026 році

Серед найбільш зручних моделей, які отримали позитивні відгуки, виділяють кілька варіантів. Зокрема, Samsung Galaxy A15 із режимом спрощеного інтерфейсу Easy Mode забезпечує великі іконки та мінімалістичне меню. Смартфон має 6,6-дюймовий дисплей і акумулятор на 5000 мАг, чого вистачає до кількох днів роботи. Його ціна стартує від майже 6500 гривень.

Для тих, хто звик до техніки Apple, підійде iPhone SE (3-го покоління). Він має фізичну кнопку "Додому", компактний розмір і підтримує функції безпеки, зокрема виявлення падіння та голосове управління. Цінник починається від майже 5300 гривень.

Бюджетним варіантом залишається Nokia C32, який пропонує великий 6,5-дюймовий екран, просту систему Android без зайвих додатків і тривалий час роботи батареї — до трьох днів. Можна купити від майже 3500 гривень.

Окремо експерти відзначають Doro 8100, створений спеціально для літніх людей. Він оснащений кнопкою допомоги, гучним звуком і можливістю віддаленої підтримки з боку родичів. Це найдешевший варіант — від 2080 гривень.

