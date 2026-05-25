Душові кабіни — у минулому: що обирають замість них у 2026, аби кімната була просторою

За цією сантехнічною конструкцією легше доглядати

Звичні душові кабіни поступово зникають із сучасних ванних кімнат, і на їхнє місце приходить зовсім інший підхід до простору, який робить інтер’єр легшим і практичнішим. У 2026 році цей тренд може кардинально змінити вигляд багатьох кімнат.

Одним із головних трендів стають стаціонарні душові перегородки. Це фіксовані панелі, які відділяють душову зону без використання повноцінних кабін із дверцятами. Вони можуть бути скляними або декоративними, матовими чи прозорими, і дозволяють зберігати відчуття відкритого простору у ванній кімнаті. Про їхні переваги детальніше написали в "okdiario".

"Плюси" стаціонарних душових кабінок

Популярність такого рішення пояснюється простотою догляду та практичністю. Відсутність складних конструкцій, профілів і рухомих елементів значно полегшує прибирання та зменшує накопичення бруду й вапняного нальоту.

Стаціонарні душові стінки.

Ще одна перевага — візуальний ефект простору. Без масивних кабін ванна кімната виглядає світлішою та просторішою, що відповідає сучасним тенденціям мінімалізму.

Які матеріали душових кабінок популярні в 2026

Серед матеріалів у тренді — кераміка, мікроцемент і натуральний мармур. Вони поєднують міцність, вологостійкість і широкий вибір дизайнів, що дозволяє адаптувати ванну кімнату під різні стилі — від мінімалізму до більш класичних або сучасних рішень.

Таким чином, ванні кімнати поступово стають більш відкритими, легкими та функціональними, а громіздкі душові кабіни відходять у минуле.

