Він заряджав електромобіль біля будинку "не за правилами" і отримав штраф: як і за що карають

Зарядка електрокара з квартири за допомогою подовжувача — небезпечна затія. Вона може обернутися чималим штрафом для власника.

Про це пише "РБК-Україна", посилаючись на адвоката Євгена Буліменка. За словами експерта, заряджання електромобілів через подовжувач із квартири у багатоквартирному будинку "є не лише небезпечним, а й таким, що заборонено законодавством".

"Так, пунктом 1.18 Правил пожежної безпеки в Україні (затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ від 30.12.2014 №1417), забороняється застосування саморобних подовжувачів, які не відповідають вимогам ПУЕ (Правил улаштування електроустановок, — Ред.), що пред'являються до переносних (пересувних) електропроводок", — повідомив Буліменко.

Порушення встановлених законодавством вимог пожежної та техногенної безпеки може спричинити адміністративну відповідальність у вигляді штрафу :

на громадян — від 1 700 до 3 400 гривень;

на посадових осіб та фізичних осіб-підприємців — від 3 400 до 5 100 гривень.

Експерт уточнив, що про це йдеться у стаття 175 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

У деяких випадках, за словами Буліменко, може йтися навіть про кримінальну відповідальність. Річ у тому, що зарядка електромобіля з квартири через подовжувач може призвести до виникнення пожежі.

