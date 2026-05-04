Можуть навіть оштрафувати та вигнати на вулицю? Свіжі подробиці нового формату роботи "АТБ"

Нововведення стосується усіх супермаркетів мережі

Зміни в мережі "АТБ" щодо дотримання хвилини мовчання наразі не мають чіткого регламенту чи інструкцій. Співробітники просто зупиняють роботу о 9:00 на дві хвилини, але за виконанням цієї вимоги слідкуватиме керівництво. Втім виникає питання: які вимоги до покупців і чи можуть їх виганяти з магазинів.

"Телеграф" вирішив з'ясувати це, звернувшись до співробітників. Зауважимо, що в багатьох магазинах вже почали дотримуватись оновлених правил роботи. Зокрема, з'явилося відео, як проходить хвилина мовчання у Кривому Розі.

Так, в магазинах касири зупиняють роботу, а покупці просто чекають. Подекуди навіть ставлять таблички про хвилину мовчання.

За словами співробітника "АТБ", наразі охоронці лише контролюють процес та слідкують за порядком. Однак надалі, ймовірніше, каси будуть автоматично зупиняти роботу. При цьому нові правила не передбачають те, що покупці мають покидати магазин чи отримувати якесь покарання за не дотримання нововведення.

"Я думаю, на каси поставлять обмеження. Тобто вони автоматично усі, навіть самообслуговування, будуть зупиняти роботу о 9:00 щодня. Як це, до прикладу, було, коли ввели заборону на продаж алкоголю. Каси його не пробивали", — каже джерело.

Інший же співробітник додав "Телеграфу", що, ймовірніше, буде відповідальність за недотримання нових вимог. Навряд чи може дійти до штрафування працівників, але адміністративне покарання всередині мережі цілком можливе.

"Керівництво офіційно нічого не оголошувало, але деякі адміністратори вже сказали, що дивитимуться по камерах, щоб усі співробітники стояли під час хвилини мовчання та коли лунає гімн України", — каже джерело.

Цікаво, що, за словами співрозмовника, цю вимогу наразі виконують лише в залі, тобто на складі чи в операторській кімнаті робота не зупиняється. Водночас співробітники побоюються, що люди в магазині можуть без розуміння ставитись до нововведення та провокувати конфлікти.

"Взагалі хвилина мовчання в "АТБ" була завжди. Її оголошували в залі, а вже зараз треба зупиняти роботу та стояти. Та тут є питання, а що ж з покупцями робити, особливо на касах самообслуговування", — додає співробітник.

