Там будуть цікаві ціни. "АТБ" у Києві відкриває довгоочікувану новинку

Вибір продукції стане ширшим

Українська мережа супермаркетів "АТБ", яка традиційно фокусувалася на продажі фасованої продукції, активно впроваджує новий формат обслуговування. Відтепер у Києві в магазинах зʼявляться відділи зі свіжим мʼясом на вагу.

У соціальній мережі Threads користувачка поширила фотографії нових прилавків під назвою "Гастро Риночок", де можна буде придбати свіже м’ясо та сири на вагу.

Відділи оформлені у сучасному стилі з чорним оздобленням, що суттєво виділяє їх серед звичного інтер’єру магазину.

Що пишуть українці

Новина про появу таких відділів викликала жваве обговорення серед мешканців різних регіонів України. Зокрема, користувачі з Одеси зазначають, що у їхньому місті подібні відділи працюють ще з лютого і наразі їх можна знайти вже у шести маркетах мережі.

Жителі Броварів стверджують, що вони були одними з перших, хто випробував цей формат, а мешканці Вінниці, Хмельницького та Софіївської Борщагівки у Києві також підтверджують відкриття таких точок у своїх місцевих магазинах.

Які ціни

Покупці звертають особливу увагу на економічну вигоду нового формату. Один із дописувачів зауважив, що вагова продукція у "Гастро Риночку" може бути значно дешевшою за фасовану. Наприклад, ціна на сосиски там виявилася майже на 100 гривень за кілограм нижчою, ніж на аналогічний товар у вакуумній упаковці в холодильнику.

Водночас у мережі звучать і скептичні зауваження. Деякі користувачі з Дніпра зазначають, що в їхньому місті подібні зміни відбулися вже давно, проте нарікають, що замість очікуваного свіжого м’яса на вагу там іноді пропонують лише продукцію в пакетах.

